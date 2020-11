Uragano Iota raggiunge categoria 4, tra poche ore impatto disastroso su Nicaragua

Dopo i gravissimi danni e le numerose vittime causate dall’uragano Eta poco più di una settimana fa, gli Stati del centro America si trovano davanti ad un nuovo flagello della natura. Ci riferiamo all’uragano Iota di cui vi abbiamo ampiamente parlato negli ultimi giorni.

Iota è il 30esimo ciclone tropicale del 2020 nell’oceano Atlantico (prima volta nella storia) e si è formato in pochissimi giorni nel caldo mar dei Caraibi. L’uragano ha raggiunto in poche ore la categoria 4 della scala Saffir-Simpson, presentando venti medi addirittura di 225 km/h e raffiche ben oltre i 250 km/h: ci troviamo praticamente ad un passo dalla categoria 5, ovvero la massima potenza. L’occhio del ciclone è chiaramente visibile e nitido, mentre la spirale ruota minacciosamente col suo carico di piogge torrenziali.

L’uragano Iota colpirà in pieno le coste settentrionali di Nicaragua nel corso di questa sera con raffiche di vento oltre 250 km/h, mareggiate imponenti (alte oltre 12 metri) e piogge alluvionali. Il landfall dovrebbe avvenire nei dintorni di Porto Cabezas.

Gli effetti dell’uragano potrebbero rivelarsi estremamente gravi: Nicaragua, così come Honduras e Guatemala, stanno ancora contando i danni del passaggio di Eta, che aveva anche causato oltre 200 vittime. Terreni, colline e montagne sono pesantemente debilitate e questo nuovo carico di pioggia potrebbe rivelarsi determinante per alluvioni lampo, vaste frane e danni ingentissimi.

A cura di Raffaele Laricchia

