Covid-19, vaccino Moderna supera Pfizer: efficace al 95% e più resistente

L’Ema (Agenzia europea del farmaco) ha da poco avviato la “revisione continua” del vaccino anti-covid-19 a mRna sviluppato da Moderna Biotech Spain, una controllata della statunitense Moderna Inc.

I primi risultati preliminari ottenuti da una procedura accelerata, ad opera del Comitato per i medicinali ad uso umano (CHMP) mostrano una notevole efficacia del vaccino Moderna, il quale innesca la produzione di anticorpi e cellule T (cellule del sistema immunitario) che vanno direttamente a colpire il coronavirus sars-cov-2.

Dunque dopo il vaccino di Pfizer, potrebbe intervenire anche il vaccino Moderna nella lotta contro il Covid-19. L’azienda biotecnologica americana ha reso noto che l’efficacia del vaccino mRNA-1273 (vaccino Moderna) sfiora il 95% (94,5% per la precisione) risultando addirittura più efficace del vaccino di Pfizer. Inoltre il vaccino Moderna può essere conservato in frigorifero ad una temperatura tra i 2 e gli 8°C per ben 30 giorni, senza necessità di essere conservato in freezer. A temperatura ambiente, invece, la stabilità del vaccino è di circa 12 ore.

Entro la fine del 2020 e l’inizio del 2021 ci saranno così due vaccini pronti a fermare la corsa del Covid. “Riteniamo che i nostri investimenti nella tecnologia di consegna dell’mRNA e nello sviluppo del processo di produzione – Juan Andres, Chief Technical Operations e Quality Officer al Moderna – ci consentiranno di immagazzinare e spedire il nostro vaccino candidato COVID-19 alle temperature che si trovano comunemente nei congelatori e nei frigoriferi farmaceutici prontamente disponibili”.

A cura di Raffaele Laricchia

