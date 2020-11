Aereo travolge e uccide orso durante atterraggio, salvo il suo cucciolo

Un aereo ha travolto sulla pista dell’aeroporto di Yakutat, in Alaska, una femmina di orso. L’animale è rimasto purtroppo ucciso nel violento impatto, che il pilota non ha avuto modo di schivare.

L’incidente non ha invece causato conseguenze a passeggeri e membri dell’equipaggio a bordo. Al momento dell’atterraggio sulla pista c’erano la femmina di orso e il suo cucciolo, rimasto per fortuna illeso.

Non si tratta del primo incidente di questo tipo in Alaska: spesso in queste zone sono stati segnalati aerei che hanno travolto cervi, oche, caribù e altri animali, ma è la prima volta a quanto pare che viene coinvolto un orso. Il personale di terra non ha visto segni di animali selvatici durante il controllo, ma i piloti hanno notato i due orsi che attraversavano la pista mentre il jet rallentava dopo l’atterraggio. “Il muso ha mancato gli orsi, ma il capitano ha sentito un impatto sul lato sinistro dopo che gli orsi sono passati sotto l’aereo”, ha spiegato l’Alaska Airlines.

Il Boeing stava rullando verso un’area di parcheggio. L’aereo, partito da Cordova e doveva fermarsi a Juneau dopo aver lasciato Yakutat, ma è rimasto a Yakutat sabato e domenica per le riparazioni e i controlli ai sistemi. L’aeroporto è stato parzialmente chiuso da una recinzione e i dipendenti sono sottoposti a un addestramento annuale sui pericoli della fauna selvatica e usano sistemi pirotecnici per scacciare gli animali selvatici o veicoli per portarli via.