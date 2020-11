L’uragano Iota ha raggiunto le coste orientali di Nicaragua, nell’America centrale, dove decine di migliaia di famiglie sono in pericolo. Come già vi avevamo anticipato, Iota aveva raggiunto la categoria 5 sulla scala Saffir-Simpson poco prima di impattare sulle coste, divenendo ufficialmente il ciclone tropicale più forte e tardivo della storia.

Il fatto ancor più sconvolgente, quasi da film di fantascienza, è che l’uragano Iota si è abbattuto esattamente nella zona di Puerto Cabezas, dove appena due settimane fa aveva impattato l’uragano Eta. Una coincidenza davvero incredibile ed ovviamente estremamente dannosa per lo Stato di Nicaragua che ancora conta i danni del precedente uragano ed è subito costretta a fare i conti con un altro flagello naturale. Eta aveva raggiunto la categoria 4, Iota la categoria 5: in appena due settimane si sono abbattuti due “uragani maggiori” (Major Hurricanes) sull’America centrale.

#HurricaneIota (seen here by #GOESEast this morning) is now a Category-1 #hurricane as it moves over Central America. @NHC_Atlantic says damaging winds, flash flooding, and landslides are expected across the region today.

