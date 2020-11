Covid-19 | Pesanti aggiornamenti, sono 731 i decessi in 24 ore, oltre 32000 contagi

Covid-19 | Aggiornamenti decisamente negativi oggi 17 novembre 2020 per quel che riguarda l’epidemia del coronavirus. Dai dati appena diffusi dal Ministero della Salute sono stati registrati ben 731 decessi nelle ultime 24 ore, mentre i nuovi positivi sono 32.676 su un totale di 208.458 tamponi effettuati. Il tasso di positività cala leggermente, ponendosi sul 15,4%.

Pessime notizie anche dalle strutture ospedaliere, sempre più in sofferenza nonostante le numerose restrizioni imposte a tante regioni. I ricoveri in terapia intensiva quest’oggi sono ben 120, per un totale di posti occupati da pazienti Covid che sale a 3.612. Sono 538 le persone ricoverate oggi nei reparti Covid ordinari, per un totale di persone ricoverate che sale a 33.074.

Dei 731 decessi, ben 100 sono avvenuti in Veneto. I guariti delle ultime 24 ore sono 15.434: in larga parte si tratta di persone asintomatiche risultate negative al nuovo tampone.

A cura di Raffaele Laricchia

