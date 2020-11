Forte maltempo in Campania: alluvione nella notte nel Golfo di Policastro

Una pesante ondata di maltempo si è abbattuta nella notte nel salernitano, colpendo in particolar modo la zona del Golfo di Policastro.

Le forti piogge cadute in poco tempo hanno causato allagamenti, smottamenti e frane. Diverse strade sono state chiuse e alcune abitazioni sono state invase dall’acqua. Tra i Comuni più colpiti figurano Santa Marina, Ispani e Vibonati (provincia di Salerno).

Nella frazione Policastro Bussentino del Comune di Santa Marina decine di famiglie sono state fatte evacuare durante la notte dai vigili del fuoco e dai volontari della protezione civile. Sul posto anche squadre dei vigili del fuoco arrivate dal Vallo di Diano e dall’intera provincia di Salerno. Paura anche nella frazione Capitello del Comune di Ispani dove il lungomare è stato completamente sommerso dall’acqua. Molti cittadini hanno atteso i soccorsi ai secondi piani delle abitazioni.

Stessa situazione nel Comune di Vibonati e nella frazione Villammare dove è straripato il torrente “Cacafava” inondando decine di abitazioni. I soccorritori hanno tratto in salvo anche una persona colta da malore rimasta bloccata all’interno della propria autovettura sulla Statale 18. “Sono diverse le persone in difficoltà da Cammaresano al Carbone passando per il Villaggio Pifano a Contrada Anafora – scrive su facebook il vicesindaco di Vibonati Manuel Borrelli – Abbiamo allertato la Prefettura. Siamo di fronte ad un evento eccezionale”.

“Servono uomini e mezzi – tuona il sindaco di Santa Marina – Gran parte delle abitazioni di Policastro sono ancora sott’acqua. È una calamità senza precedenti per il nostro Comune”.

A cura di Francesco Ladisa

