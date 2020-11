Meteo, risveglio autunnale al sud, piogge e anche locali nubifragi

Come ampiamente previsto il maltempo si è spostato al sud: la perturbazione si è diretta nel basso Tirreno dove ha scavato un piccolo vortice di bassa pressione che sta investendo buona parte del Meridione. Tante le piogge, ma spiccano fra tutti i nubifragi in atto sul Cilento e in Sicilia, dove in alcune località sono stati superati i 100 mm di pioggia dalla notte.

Ancora tante nubi sul lato adriatico centrale, mentre altrove sta tornando rapidamente il Sole.

METEO 17 NOVEMBRE 2020 | Cieli sereni al nord, Toscana, Lazio e Sardegna. Tante nubi su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise (con locali piogge). Maltempo diffuso invece al sud, specie tra Sicilia orientale, Calabria, Salento. Piogge in graduale attenuazione su Campania, Basilicata e Puglia settentrionale. Attenzione ai possibili nubifragi su Sicilia, Calabria e Salento.

Temperature in graduale lieve calo al sud e lato adriatico, dove le massime a fatica raggiungeranno i 16-17°C. Fino a 20°C invece su Sardegna e Lazio. Tutti i dettagli in video:

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>