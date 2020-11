Spaventosa frana alle Canarie: il video in diretta dalla spiaggia

Attimi di panico nella giornata di Sabato alle isole Canarie, dove si è verificata una spaventosa frana in spiaggia.

Il crollo è avvenuto sull’isola de La Gomera: una grossa porzione di scogliera si è distaccata improvvisamente, facendo precipitare diversi detriti in mare e anche sulla spiaggia sottostante, quella di Argaga. Qui si trovavano diversi veicoli parcheggiati.

Per fortuna nessuno risulta essere stato coinvolto dalla frana, anche se cinque persone che si trovavano in spiaggia sono state trasportate in elicottero in una zona sicura. Anche le ricerche effettuate con i cani hanno dato esito negativo.

Vi mostriamo un filmato impressionante della frana:

