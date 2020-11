Terremoto nella notte avvertito in Sicilia, zona Troina

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata avvertita nel cuore della notte, esattamente alle 03.06 di oggi 18 novembre, nell’entroterra siciliano tra messinese ed ennese.

Secondo i sismografi dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo 3.4 sulla scala richter, mentre l’ipocentro è stato individuato a ben 38 km di profondità. Epicentro sull’area occidentale del Parco Nazionale dei Nebrodi, circa 8 km a nord di Troina (Enna). Il sisma è stato ben avvertito in un raggio di oltre 40 km, tra le province di Messina, Enna e Catania. La profondità abbastanza elevata ha smorzato leggermente le onde sismiche, avvertite in superficie in modo lieve.

Segnalazioni in arrivo da Troina, Cesarò, Capizzi, Bronte, San Fratello, Cerami.

Non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Troina EN 9 9373 9373 Cerami EN 9 2006 11379 Capizzi ME 10 3176 14555 San Teodoro ME 10 1403 15958 Cesarò ME 11 2439 18397 San Fratello ME 17 3707 22104 Gagliano Castelferrato EN 18 3593 25697 Maniace CT 19 3765 29462

A cura di Raffaele Laricchia

