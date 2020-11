Allerta meteo, a breve irrompe l’aria fredda. Venti oltre 100 km/h, pioggia e neve in arrivo

La nostra penisola a breve sarà invasa da una vasta massa d’aria fredda di origine artica, pronta a far precipitare le temperature e a riportare la neve sui nostri monti sino a quote modeste per il periodo. Ve ne avevamo già parlato questa mattina.

Il “fronte freddo” è ormai a ridosso dell’arco alpino e proprio in questi minuti sono in atto le prime nevicate sui settori di confine tra Lombardia e Trentino Alto Adige. Nei prossimi minuti l’aria fredda supererà le Alpi e irromperà in pianura Padana e nel Mediterraneo scatenando intensi venti di grecale e Bora pronti a spazzar via nebbie e umidità e a far precipitare le temperature. Con l’avanzata dell’aria fredda arriveranno anche rovesci sparsi (principalmente nel corso della notte) su Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino, Friuli. La neve scenderà fin sui 900-1000 metri su Alpi e Prealpi, localmente con accumuli di diversi centimetri. I fenomeni tuttavia saranno rapidi al nord, tanto che domani mattina saranno già esauriti.

FORTE MALTEMPO VERSO IL CENTRO-SUD | L’aria fredda darà vita ad una depressione nel mar Tirreno, la quale scivolerà gradualmente verso sud. Questo vortice porterà maltempo diffuso su tutto il centro-sud tra domani mattina e la sera, con locali fenomeni intensi specie tra Abruzzo, Molise, Lazio, bassa Toscana, Campania.

Tra domani sera e sabato mattina forte peggioramento anche su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia con alto rischio nubifragi (specie su tarantino, metapontino, cosentino, materano). Non si escludono locali accumuli superiori ai 200 mm in Basilicata (sabato). Forti nevicate in arrivo domani lungo tutto l’Appennino centro-settentrionale oltre i 1200-1300 metri di altitudine. Sabato la neve arriverà anche sull’Appennino meridionale oltre i 1200 metri.

Le temperature crolleranno sensibilmente da nord a sud soprattutto nelle massime.

VENTI IMPETUOSI IN ARRIVO | L’ingresso turbolento dell’aria fredda innescherà forti raffiche su tutto il nord e l’arco alpino nel corso della notte, dopodichè la depressione tirrenica solleverà un furioso vento di grecale/bora su tutto il centro-sud. Questo vento si farà sentire per l’intera giornata di domani (venerdì) e supererà anche i 100 km/h su Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, coste di Romagna e Marche. Prestare la massima attenzione alle condizioni meteorologiche avverse.

A cura di Raffaele Laricchia

