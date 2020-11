Clima: rapporto Ocse, “fino a 346mila morti in Europa per inquinamento”

E’ stato presentato oggi a Parigi il rapporto “Health at a Glance 2020”, ad opera dell’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).

Oltre al tema Coronavirus, l’Ocse ha parlato degli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute e il benessere dell’uomo. Secondo i dati presentati nel rapporto, si stimano “fra le 168mila e le 346mila morti premature nei Paesi dell’Unione europea per cause legate all’inquinamento atmosferico, dovuto unicamente alle polveri sottili”.

“Nel 2020 gran parte dell’attenzione è stata consacrata al Covid-19 ma è importante non ignorare altri fattori di rischio importanti per la salute, incluso i fattori ambientali, come l’inquinamento atmosferico”.

“Benché la qualità dell’aria sia migliorata in gran parte dei Paesi europei nel corso dei due ultimi decenni, i livelli di inquinamento restano superiori alle linee direttrici dell’Oms in gran parte dei Paesi, in particolare, nelle grandi città. Questo ha gravi conseguenze sulla salute della popolazione e sulla mortalità”.

L’Ocse precisa che la mortalità dovuta all’inquinamento atmosferico è “particolarmente elevata in Europa centrale e dell’est a causa dell’accresciuto utilizzo di combustibili fossili”. “L’inquinamento atmosferico – conclude l’Ocse – causa perdite economiche e di benessere di circa 600 milioni di euro all’anno nei Paesi dell’Ue, equivalenti al 4,9% del Pil europeo nel 2017”.

A cura di Francesco Ladisa

