Meteo, giornata stabile ma stasera irrompe l’aria artica con le prime nevicate

Risveglio tutto sommato stabile per quasi tutta l’Italia, ad eccezione di alcune località siciliane dove sono ancora in atto residui piovaschi. Segnaliamo anche un po’ di nubi basse tra Puglia e Molise e vasti banchi di nebbia in pianura Padana, a tratti molto fitti con visibilità inferiore ai 20 metri.

METEO 19 NOVEMBRE 2020 | La giornata proseguirà all’insegna della stabilità su quasi tutto il territorio nazionale. Saranno possibili residui isolati fenomeni tra Sicilia e Calabria fino al pomeriggio, ma allo stesso tempo avremo anche ampie schiarite. Stabile sul resto d’Italia, mentre le nebbie in pianura Padana resisteranno fino al pomeriggio.

Cambia tutto a breve? Una forte perturbazione artica irromperà nel Mediterraneo nel corso della notte e nella giornata di venerdì, con un importante carico di aria fredda e tantissimo vento.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

I primi segni del peggioramento arriveranno questa sera al nord, specie sull’arco alpino: indicativamente dopo le 20 comincerà a soffiare un forte vento sui crinali alpini fino ai fondovalle, con raffiche anche oltre gli 80-90 km/h. Allo stesso tempo caleranno le temperature e arriveranno forti nevicate dapprima sui versanti alpini esteri e a seguire anche su quelli italiani, soprattutto tra Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. I fiocchi di neve scenderanno rapidamente di quota, anche sotto i 1000 metri. Poi la perturbazione si propagherà sul resto d’Italia nella giornata di venerdì (domani), come ampiamente discusso in questo articolo.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>