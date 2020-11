Uragano Iota: l’isola di Providencia, in Colombia, è stata totalmente devastata

L’uragano Iota si sta rapidamente indebolendo dopo aver devastato in lungo e in largo vastissime aree dell’America centrale, in particolar modo Nicaragua e le isole settentrionali della Colombia. Ieri vi avevamo mostrato le immagini della devastazione in Nicaragua, ma le notizie che arrivano dall’isola di Providencia, appartenente alla Colombia, sono ancor più impressionanti.

Ebbene l’isola di Providencia è stata quella più colpita dall’uragano, sulla quale si è abbattuto in categoria 5 e con venti quasi a 300 km/h. Insomma l’isola è stata improvvisamente travolta dall’uragano nel massimo della sua potenza e gli effetti sono sotto gli occhi di tutti, purtroppo. Si stima che il 98% delle infrastrutture sia stato distrutto, come specificato anche dal presidente della Colombia Ivan Duque.

Una persona ha perso la vita, mentre sono numerosi i feriti. Quasi tutte le case dell’isola hanno subito danni, ma alcune sono state letteralmente rase al suolo. Anche l’ospedale dell’isola è stato fortemente danneggiato dalle raffiche di vento eccezionali, le piogge alluvionali e gli smottamenti.

Il presidente colombiano ha rassicurato che saranno stanziati fondi per la ricostruzione dell’isola in non più di 100 giorni. “Si è trattato di un evento senza precedenti per la piccola isola dell’arcipelago di San Andre’s – ha sottolineato Duque– e la stima dei danni è provvisoria, fatta via satellite, perchè il sistema di comunicazioni è completamente danneggiato“.

A cura di Raffaele Laricchia

