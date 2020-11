Allerta meteo, ciclone in formazione al sud: rischio alluvioni sull’arco ionico

La depressione che questa mattina ha preso vita sull’alto Tirreno, alimentata da fredde correnti artiche, si sta rapidamente muovendo verso il basso Tirreno e il Canale di Sicilia, dove continuerà ad intensificarsi.

Questo vortice di bassa pressione diverrà decisamente più intenso nella giornata di sabato grazie al maggior calore presente nel Mediterraneo meridionale. Gli effetti saranno tangibili su gran parte del sud, in particolare sui settori ionici come vedremo a breve.

METEO 21 NOVEMBRE 2020 | Il ciclone avvolgerà quasi tutto il sud Italia nelle prossime 24 ore, apportando intense piogge e anche forti nevicate in montagna. Oltre alle precipitazioni bisognerà fare i conti anche con forti venti di grecale che sferzeranno sia il sud che le regioni centrali, con raffiche localmente oltre gli 80 km/h.

I fenomeni più intensi riguarderanno l’arco ionico, soprattutto tra Calabria e Basilicata: qui avremo piogge molto forti, a carattere di nubifragio, specie nella notte e nella mattina di sabato. Continuerà poi a piovere almeno fino alla mattina di domenica. Gli accumuli di pioggia tra materano, cosentino e crotonese potrebbero superare i 200 mm in appena 24 ore, ponendo le basi per un serio rischio idrogeologico (leggi allerta della Protezione Civile).

Le piogge coinvolgeranno anche la Puglia centro-meridionale, la Calabria meridionale, le zone interne della Campania e la Sicilia. L’isola siciliana sarà fortemente colpita dalle piogge soprattutto tra sabato sera e domenica, anche con nubifragi sui settori orientali (messinese, catanese, siracusano, ragusano).

La neve scenderà copiosamente sull’Appennino meridionale oltre i 1500 metri di quota in Basilicata, più in alto sull’estremo sud. Sul Pollino non escludiamo accumuli nevosi superiori al metro.

A cura di Raffaele Laricchia

