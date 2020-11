Bannato il profilo instagram del sito bufale.net, noto sito “anti-bufale”

Siamo arrivati al punto di non ritorno? Come si può bannare (cancellare) un profilo di un ente che si occupa di fatto di smascherare bufale e fake-news? È davvero un paradosso e la rabbia mista a delusione per questa azione non può che essere tanta.

Il sito www.bufale.net è il principale servizio online gratuito d’Italia che si impegna giorno dopo giorno nel denunciare notizie false o acchiappa-clic, mettendo a nudo la verità. Eppure sembra che tutto questo non conta, sembra che le fake-news e le notizie acchiappa-clic debbano andare avanti a discapito di chi fa di tutto per smascherarle.

Il profilo instagram di bufale.net è stato improvvisamente bannato, come se nulla fosse. Molto probabilmente è stato cancellato a seguito di un’azione di massa da parte di complottisti e negazionisti che avrebbero segnalato ad instagram il profilo in questione.

Secondo Instagram, il profilo di Bufale.net “violerebbe le regole”: ci piacerebbe sapere quali regole può aver violato un sito che si occupa di smascherare fake-news e diffondere la verità.

Siamo vicini a bufale.net, consapevoli dell’impegno e il tempo che occorrono per gestire un profilo social e soprattutto per farlo crescere giorno dopo giorno.

A cura di Raffaele Laricchia

