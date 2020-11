Forti venti e mareggiate in Adriatico: il mare invade Cesenatico

L’approfondirsi di un vortice depressionario sul Tirreno centrale sta richiamando forti venti orientali sul litorale adriatico romagnolo dove si segnalano dei primi disagi.

Una forte mareggiata sta interessando dal primo mattino la zona di Rimini, Cesenatico, dove il vento ha raggiunto quasi i 100 km/h.

A Cesenatico (video a fine articolo) il mare ha invaso la terraferma, soprattutto nella zona del porto. L’acqua non ha raggiunto però il centro storico grazie alla chiusura delle porte vinciane, in seguito all’allerta meteo arancione emanata dalla Protezione Civile. La burrasca ha provocato anche la caduta di alcuni alberi.

Le porte vinciane sono chiuse dalle 00:00 di oggi. Sono monitorate dal personale tecnico del Comune di Cesenatico e di Cesenatico Servizi. Intanto la protezione civile sta monitorando lo stato delle dune lungo la costa. Si raccomanda di evitare di passeggiare in prossimità dei moli e delle scogliere. E per tutti coloro che hanno attività lungo la fascia costiera di attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre il rischio di possibili ingressioni di acqua marina. Sul fronte delle precipitazioni, le previsioni al momento non registrano particolari criticità. Ma vento e stato del mare resteranno sotto osservazione fino alla giornata di domenica 22 novembre. Queste le parole del sindaco Matteo Gozzoli.