Liguria: frana nella notte in Val Bisagno, nessuna persona coinvolta

Una frana si è verificata nel corso della notte in val Bisagno, una delle principali vallate del genovesato. Il crollo ha interessato un tratto del versante montuoso che sormonta la strada tra Creto e Montoggio.

Lo smottamento, avvenuto in località Bargagliotto, ha fatto subito scattare la macchina dell’emergenza con l’intervento di Vigili del Fuoco, polizia locale e Città Metropoitana.

Per fortuna non sono state interessate cose o persone e la viabilità della provinciale non è stata interrotta. La strada risulta quindi interamente percorribile. Sono sul posto da questa mattina comunque i tecnici di Città Metropolitana che stanno effettuando analisi per capire l’entità del fenomeno e calibrare così eventuali interventi.

A cura di Francesco Ladisa

