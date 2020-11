Meteo: freddo e venti tempestosi, attenzione ai nubifragi

L’aria fredda artica di cui vi avevamo ampiamente parlato ieri e nei giorni scorsi, è arrivata a destinazione. Nel mar Tirreno sta prendendo vita in questi minuti una vasta depressione carica di nubi e forti piogge, le quali stanno già avvolgendo tante regioni del centro Italia fino all’Emilia. Tempo già in miglioramento su quasi tutto il nord dopo i rapidi fenomeni nella notte (con neve oltre i 900-1000 metri).

METEO 20 NOVEMBRE 2020 | Giornata molto perturbata su tutto il centro-sud. Piogge diffuse su Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria, Molise, Campania, Sardegna, Emilia Romagna. Rovesci sparsi in arrivo dal pomeriggio anche su Puglia (specie foggiano), Basilicata, Calabria e Sicilia. Tempo in graduale miglioramento in giornata su Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli VG, Trentino.

NEVE, VENTI FORTI E FREDDO | La neve sta scendendo copiosamente oltre i 1000 metri su tutto l’Appennino settentrionale. Nelle prossime ore continuerà a nevicare senza sosta addirittura fin sugli 800-900 metri tra Toscana ed Emilia Romagna. Forti nevicate in arrivo nelle prossime ore sull’Appennino marchigiano, umbro e abruzzese con accumuli anche oltre 50 cm oltre i 1400-1500 metri.

I venti saranno molto forti di grecale e bora su tutto l’Adriatico centro-settentrionale, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna. Si temono raffiche anche oltre i 100 km/h. Da stasera le forti raffiche di vento raggiungeranno anche Campania, Molise, Sicilia, Puglia, con picchi anche oltre 100 km/h su casertano e crinali appenninici.

Le temperature caleranno rapidamente su tutto il centro Italia e da stasera anche al sud. Il forte vento acutizzerà la sensazione del freddo.

A cura di Raffaele Laricchia

