Alluvione lampo su Crotone, città paralizzata [IMMAGINI]

Purtroppo le previsioni sono state rispettate a pieno: la formazione di un ciclone nel basso Tirreno ha dato vita a piogge intense e persistenti su molte aree della fascia ionica, specie tra Puglia, Basilicata e Calabria. I fenomeni più estremi stanno interessando da oltre quattro ore la Calabria centrale, in particolare il crotonese.

Su Crotone si è sviluppato un potente temporale V-shaped auto-rigenerante, letteralmente immobilizzato sulla città calabrese. Questo significa che il temporale può scaricare ingenti quantità di pioggia sulle stesse località per molte ore, essendo sia stazionario che auto-rigenerante (viene continuamente alimentato dei venti umidi provenienti da sud-est).

Difatti gli accumuli di pioggia su Crotone in queste prime ore di giornata sono davvero impressionanti: dalla mezzanotte alle 7.30 sono caduti oltre 190 mm di pioggia, ma anche in altre località della provincia si registrano accumuli tra i 50 e i 100 mm.

CROTONE PARALIZZATA | Le piogge estreme hanno causato vasti allagamenti ed un vero e proprio alluvione lampo su Crotone. Molte auto sono state sommerse dall’acqua ed il traffico ne risulta totalmente paralizzato. Particolarmente critica la situazione nelle zone basse della città come nel quartiere Marinella.

Il temporale non accenna a placarsi e continua ad imperversare su tutta Crotone e gran parte del litorale della provincia fino a Cirò Marina. Purtroppo siamo solo agli inizi del peggioramento e continuerà a piovere intensamente quantomeno sino a domani. La situazione, dunque, è potenzialmente molto critica.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook