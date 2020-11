Alluvione su Crotone: grossa voragine si apre a Isola Capo Rizzuto [VIDEO]

L’ondata di maltempo in atto sulle regioni meridionali sta mettendo in ginocchio la zona di Crotone, colpita da una pesante alluvione nella notte (leggi qui).

Piogge intense e persistenti stanno provocando estesi allagamenti e anche frane e smottamenti in gran parte della provincia.

A Isola Capo Rizzuto, comune di circa 17mila abitanti situato a sud di Crotone, il maltempo ha provocato la formazione di una grossa voragine sull’asfalto, come possiamo vedere in questo filmato. Per fortuna non si registrano conseguenze a persone.

Video: voragine in Piazza Aldo Moro a Capo Rizzuto (KR)

Disagi anche sulla strada Statale Ionica 106, interrotta per una frana tra Torre Melissa e Strongoli. Gli agenti della Stradale hanno dovuto soccorrere alcuni automobilisti rimasti intrappolati negli abitacoli delle auto.

Nelle prossime ore seguiremo costantemente la situazione di grande emergenza che sta interessando la Calabria.

A cura di Francesco Ladisa

