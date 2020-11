Intense nevicate in Appennino, tanta neve a Capracotta [FOTO]

L’aria fredda inizia a farsi sentire anche sulle regioni del sud, dove imperversa un vasto ed intenso vortice di bassa pressione. Le temperature stanno scendendo rapidamente e questo permette il ritorno della neve in Appennino a quote via via sempre più basse! Ieri sera sono arrivati i primi fiocchi di neve della stagione su Capracotta, in Molise, ma è nella notte che si è scatenata una vera e propria bufera di neve.

Continua a nevicare intensamente sulla località “regina della neve”, tra le più nevose in Italia e in Europa per la sua particolare posizione geografica e la sua altitudine. Capracotta si trova infatti a 1400 metri di quota ed è ben esposta alle correnti da est cariche di freddo e neve.

Il risveglio, questa mattina, è da pieno inverno nella piccola località dell’alto Molise: la temperatura è di -0,6°C e al suolo sono presenti diversi centimetri di neve fresca.

Continuerà a nevicare fino al tardo pomeriggio su Capracotta, mentre i fiocchi si spingeranno fin verso i 1000 metri in Molise. Le bellissime immagini da Capracotta (by NeveAppennino):

Tantissima neve anche tra Basilicata e Calabria settentrionale oltre i 1300 metri di quota. Più in basso, purtroppo, sono in atto nubifragi ed eventi alluvionali.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook