Maltempo Campania: vento forte e disagi ai collegamenti nel golfo di Napoli

Il vento forte sta creando parecchi disagi in queste ore in Campania. Oltre al casertano, anche la provincia di Napoli fa i conti con intense raffiche di vento che stanno rendendo difficoltosi o del tutto impossibili i collegamenti marittimi.

Il mare mosso ha fatto sospendere quasi tutte le traversate per le isole di Ischia, Capri e Procida. Molto difficoltosi gli spostamenti soprattutto da e per Napoli, mentre qualche traghetto sta viaggiando da Pozzuoli. A Capri ha preso il largo solo un catamarano, mentre le navi sono attraccate in banchina a causa delle difficoltà a compiere manovre in porto.

Il maltempo ha provocato danni a Napoli e provincia, con caduta di alberi, cartelloni pubblicitari e altri oggetti. Disagi vengono segnalati anche nel Salernitano e nell’Avellinese. Interrotta, tra le stazioni di Nola e Baiano, la linea Napoli-Baiano della Circumvesuviana e disagi nell’agro nocerino-sarnese dove si sono registrate vere e proprie bufere di vento che hanno danneggiato le colture. Problemi anche in Costiera Amalfitana.

A cura di Francesco Ladisa

