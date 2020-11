Maltempo nel casertano: danni per il vento forte

Il maltempo è arrivato puntuale anche sulla Campania, dove nelle ultime ore è stato soprattutto il vento a causare le maggiori criticità.

Numerosi i danni nel casertano, con decine di richieste di intervento ai vigili del fuoco. Le forti raffiche di vento hanno sradicato alberi, rami, cartelloni pubblicitari e addirittura alcuni tetti di abitazioni.

A Santa Maria Capua Vetere, alcuni pannelli si sono staccati dall’Arco di Adriano, dove erano stati posizionati per lavori di ristrutturazione, precipitando in strada. Anche alcuni lampioni sono stati quasi divelti. A Caserta, insieme a alberi e a qualche palo della luce, si è staccata ed è volata da uno stabile del rione Vanvitelli, popoloso quartiere del centro città, una grossa porzione di tetto, che si è schiantata sull’asfalto colpendo un’auto. Anche ad Aversa ci sono numerosi alberi e cartelloni pubblicitari caduti, come nei comuni del circondario, dove nei giorni scorsi le piogge avevano provocato anche numerosi allagamenti.

A cura di Francesco Ladisa

