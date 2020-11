Meteo, ancora nubifragi domani al sud e rischio alluvionale

Il ciclone subtropicale che sta prendendo forma nel canale di Sicilia sarà ancora responsabile di forte maltempo, domani, sulle regioni meridionali. Le umide correnti sud-orientali impatteranno con irruenza su Sicilia e Calabria dove apporteranno ancora piogge intense e localmente eccezionali, in grado di arrecare notevoli disagi e purtroppo anche danni. La situazione su Crotone è molto critica con ben oltre 260 mm di pioggia caduti, pertanto l’arrivo di ulteriori piogge nelle prossime ore potrebbe risultare deleterio.

METEO 22 NOVEMBRE 2020 | Tante nubi su tutto il sud Italia, soprattutto sull’arco ionico. Nubi in graduale dissolvimento su Campania, Molise, Abruzzo e Sardegna. Sereno sul resto del centro-nord.

Piogge diffuse tra Calabria e Sicilia, con accumuli a tratti ingenti sui settori ionici dal crotonese sino al ragusano. Nel crotonese gli accumuli definitivi di questo peggioramento potranno superare i 400 mm. Piogge residue in Basilicata, in graduale attenuazione nel corso della giornata.

Domani, nell’arco delle 24 ore, potranno precipitare fino a 200 mm di pioggia sul reggino ionico (soprattutto a ridosso dell’Aspromonte), messinese ionico e catanese. Fortissime nevicate sono attese sull’Etna oltre i 1800-2000 metri di quota. Neve anche su Aspromonte e Sila oltre 1600-1800 metri. Ancora neve forte sul Pollino oltre i 1200-1300 metri di altitudine.

Clima freddo all’alba su tutto il centro-nord: possibilità di gelate nelle zone interne e in pianura Padana. La colonnina di mercurio scenderà sotto lo zero grazie ai cieli sereni e l’irraggiamento notturno.

A cura di Raffaele Laricchia

