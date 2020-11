Alluvione in Calabria: crolla un ponte a Melissa, nel crotonese

Sono ore difficili per la Calabria ionica e in particolare per la provincia di Crotone dove continua a piovere incessantemente da ieri e sul territorio aumentano allagamenti, frane e smottamenti.

Come vi abbiamo raccontato in un precedente articolo, a Crotone e le forti piogge hanno fatto esondare in alcuni punti il fiume Esaro, costringendo diverse famiglie ad evacuare dalle proprie abitazioni. Situazione ancora critica nei quartieri più bassi, come Marinella, letteralmente inondato dalle precipitazioni estreme. Fango e detriti hanno sommerso auto e allagato garage e magazzini. Si registrano danni anche sulla linea ferroviaria ionica.

Criticità si registrano in molte zone della provincia, sia sulla costa che nell’entroterra crotonese. In località Melissa, a nord di Crotone, le piogge incessanti hanno provocato il crollo di un ponte, come possiamo vedere da queste impressionanti immagini.

A cura di Francesco Ladisa

