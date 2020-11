Intensa scossa di terremoto in Algeria, tremano Skikda e Costantina

Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 22 novembre 2020 sull’Algeria settentrionale, precisamente alle 04.53. Il sisma è stato particolarmente intenso tanto da essere avvertito su tante province centro-settentrionali dell’Algeria e finanche in Tunisia.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’EMSC (centro sismico del Mediterraneo), il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 5.3, mentre l’ipocentro è stato localizzato a circa 10 km di profondità. Epicentro individuato sul nord dell’Algeria, esattamente nella provincia di Skikda ad appena 26 km a sud della città. Nei pressi immediati dell’epicentro sono presenti i piccoli centri abitati di El Harrouch e Ain Bouziane. A sud troviamo la città di Costantina.

Il sisma è stato fortemente avvertito tra le province di Skikda e Costantina, con tremori e boati durati molti secondi. Fortunatamente non dovrebbero esserci danni a cose o persone.

La scossa è stata avvertita anche ad Algeri e in Tunisia. Sisma non avvertito in Italia.



A cura di Raffaele Laricchia

