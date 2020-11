Previsioni meteo: ritorna l’alta pressione, ma prossimo week-end già rovinato?

Il forte ciclone che da due giorni imperversa sulle regioni del sud Italia, in particolare sulla Calabria dove si registrano situazioni di alta criticità, tenderà molto lentamente ad esaurirsi tra lunedì e martedì tra Tunisia e Canale di Sicilia. Nonostante questo saranno ancora possibili fenomeni intensi in Sicilia, specie sui settori ionici come messinese tirrenico, catanese, siracusano e ragusano.

Sul resto d’Italia, invece, l’inizio di settimana sarà dominato dall’alta pressione che regalerà giornate soleggiate, stabili e soprattutto clima molto freddo nelle ore notturne. L’aria fredda giunta in questi giorni, infatti, non si disperderà e sarà determinante per nuove brinate, gelate e minime mattutine decisamente invernali da nord a sud. Clima fresco nelle ore diurne tra lunedì, martedì, mercoledì e anche giovedì con temperature non oltre i 10-11°C al nord e 14-16°C al centro-sud, nonostante la presenza del Sole.

DALL”ALTA PRESSIONE AL MALTEMPO | Tra lunedì e giovedì, dunque, l’alta pressione dominerà la scena su quasi tutta Italia ad eccezione della Sicilia (nei giorni di lunedì e martedì). Ne approfitteranno anche foschie e nebbie in pianura Padana, pronte a ridurre la visibilità dopo il tramonto.

Nella seconda parte della settimana, invece, le cose potrebbero rapidamente cambiare su tutta Italia. Dagli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici prende piede l’ipotesi di un nuovo intenso peggioramento, questa volta ad opera di una perturbazione atlantica molto estesa e carica di pioggia. Le temperature aumenteranno leggermente grazie ai sostenuti venti di scirocco che, tra venerdì 27 e domenica 29, potrebbero sferzare l’Italia, ma ci penseranno nubi e piogge a rendere il clima decisamente tardo autunnale.

Potrebbe essere una ghiotta occasione per l’arco alpino e l’Appennino centro-settentrionale per accumulare molta neve in vista del primo mese invernale, ormai alle porte.

Comunque per il momento si tratta di ipotesi e siamo ben lontani dal poter effettuare previsioni precise per il prossimo fine settimana. Pertanto continuate a seguirci nei prossimi professionali aggiornamenti, sempre qui su www.inmeteo.net!

A cura di Raffaele Laricchia

