Sudafrica: enorme e inquietante tempesta di sabbia verso Upington [IMMAGINI]

Una vasta e potente tempesta di sabbia si è abbattuta nella giornata di sabato 21 novembre sulla città di Upington, in Sudafrica. Le immagini della vasta e anche inquietante tempesta stanno facendo il giro del web nelle ultime ore.

Il fenomeno è noto anche come “haboob” (termine arabo per indicare le tempeste di sabbia). Le immagini arrivano dalla periferia di Upington, città sudafricana situata a nord del Paese, che sorge a ridosso del deserto del Kalahari.

L’haboob si è sviluppato in seno ad un improvviso fronte instabile proveniente dal deserto: il forte vento, legato a nubi temporalesche, ha sollevato ingenti quantità di sabbia creando un vero e proprio muro di polvere che si è diretto su Upington a gran velocità.

L’effetto scenico è senza dubbio incredibile come si evince dalle immagini e dal video che vi mostriamo. La tempesta ha invaso la città sudafricana creando un’atmosfera rossiccia e marziana, costringendo gli abitanti a chiudersi in casa per molte ore, considerando che una tale quantità di sabbia in atmosfera può creare parecchi problemi respiratori.

Il video dell’arrivo della tempesta di sabbia:



A cura di Raffaele Laricchia

