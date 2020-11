Alluvione Calabria: pesanti i danni all’agricoltura crotonese

La forte ondata di maltempo che ha colpito nel fine settimana la Calabria, in particolare le aree ioniche, ha lasciato i segni anche sul comparto agricolo.

A lanciare l’allarme è Coldiretti, che ha chiesto di verificare lo stato di calamità per l’agricoltura del crotonese duramente colpita da questa eccezionale perturbazione, arrivata dopo una lunga fase di siccità.

Fra i comuni più colpiti dai primi sopralluoghi effettuati risultano Strongoli, Rocca di Neto, Crotone e Isola di Capo Rizzuto. Anche nella zona di Corigliano – Rossano in provincia di Cosenza le piogge torrenziali hanno causato smottamenti, in particolare a Paludi, dove l’amministrazione con l’aiuto di mezzi di aziende agricole hanno ripristinato la viabilità. Sia il Consorzio di Bonifica di Crotone che quello di Trebisacce da subito insieme alla Protezione Civile, sono intervenuti con propri uomini e mezzi sulle foci dei fiumi e allo sblocco dei canali in modo da garantire il deflusso delle acque”.

Al momento è prematuro fare una stima dei danni ma certamente il bilancio sarà pesante perché le colture orticole invernali, in particolare i circa 800 ettari di finocchi nell’area del crotonese, sono ormai compromesse e anche l’olivicoltura ha subito a causa della violenza dell’evento la cascola delle olive e quindi la perdita del prodotto.

Accogliamo con soddisfazione la pronta risposta della Giunta Regionale che chiederà al governo la dichiarazione dello Stato di Emergenza e quindi di fatto avvierà, come avevamo chiesto, la dichiarazione dello stato di calamità”, ha dichiarato Coldiretti.

A cura di Francesco Ladisa

