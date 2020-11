Meteo: estremo sud attanagliato dal maltempo, alta pressione altrove

Inizio di settimana ancora perturbato su tante località del sud, in particolare tra Calabria e Sicilia. Qui sono ancora ben presenti gli effetti del ciclone dei giorni scorsi, ancora immobilizzato tra Tunisia e Canale di Sicilia e ancora responsabile di addensamenti, nubi e rovesci sui settori ionici.

Sul resto d’Italia, al contrario, il tempo diventa sempre più stabile grazie al rinforzo dell’alta pressione.

METEO 23 NOVEMBRE 2020 | Giornata stabile e soleggiata su tutto il centro-nord, senza alcuna eccezione. Al sud ancora nubi tra Molise e Puglia settentrionale (senza piogge), Basilicata, Calabria e Sicilia. Possibilità di piogge su Calabria ionica e Sicilia centro-orientale, con occasionali intensi rovesci. I fenomeni più forti riguarderanno catanzarese, reggino, catanese e siracusano. Tempo in graduale miglioramento dalla sera in Calabria, mentre persisterà l’instabilità in Sicilia.

Clima molto freddo al nord, dove le massime non andranno oltre i 10-11°C.

A cura di Raffaele Laricchia

