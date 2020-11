Fauci: vaccinazioni anti-covid potrebbero iniziare già a Dicembre, in Usa come in Italia

In una intervista rilasciata alla Stampa l’immunologo di fama internazionale Tony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, ha mostrato un cauto ottimismo sull’arrivo del vaccino.

Fauci ha dichiarato infatti che “le vaccinazioni contro il Covid potrebbero cominciare già nel mese di Dicembre, in particolare tra il 12 e il 15 dicembre, non solo negli Usa ma anche in Europa. Questo dovrebbe spingere ad adottare subito con maggior serietà le misure per frenare i contagi”

“Quanto state facendo in Italia è giusto, ma forse bisognerà tenere chiusi bar e ristoranti, e passare il Natale a casa solo con i familiari stretti”, ha dichiarato Fauci riferendosi al nostro paese.

“Pfizer ha chiesto l’autorizzazione d’emergenza e presto lo farà pure Moderna. Ci aspettiamo, anche se non è garantito, che a metà dicembre avremo le prime dosi disponibili, tra il 12 o il 15. Di sicuro negli Usa la distribuzione inizierà prima di fine anno”. Fauci è possibilista anche sulla distribuzione contemporanea in Europa e in Italia, “perché Moderna e Pfizer hanno firmato contratti anche con la Ue. La decisione finale spetta alle aziende e le autorità locali, ma la mia impressione è che siano pronte”.

Per l’esperto, il ritorno alla normalità sarà raggiunto, “quando avremo vaccinato la maggioranza della popolazione che vuole farlo, verso la fine del secondo trimestre del 2021, cioè tra la primavera e l’estate”. Per Fauci l’operazione andrà a buon fine se si vaccinerà il 70% degli americani, cifra che vale anche per l’Italia.

L’immunologo sottolinea intanto l’importanza che continueranno ad avere nei prossimi mesi le misure anti-covid ormai note a tutti. Indossare le mascherine, distanziamento fisico, evitare assembramenti di più di 10 persone, stare il più possibile all’aperto, lavarsi le mani. “Ciò andrà fatto fino a quando il vaccino arriverà a tutti, ma in una certa misura anche dopo”, ha dichiarato Tony Fauci.

A cura di Francesco Ladisa

