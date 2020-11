Meteo, ancora maltempo all’estremo sud. Passaggio nuvoloso sull’Adriatico

L’estremo sud è ancora alle prese con la vasta depressione che la scorsa settimana ha investito la penisola: il ciclone si muove dinanzi alla Tunisia, nel basso Mediterraneo, ma riesce ancora a portare nubi e piogge sulla Sicilia anche con qualche disagio.

Sul resto d’Italia il tempo è più stabile, sebbene è in atto un rapido passaggio nuvoloso sulle regioni adriatiche.

METEO 24 NOVEMBRE 2020 | Giornata nuvolosa su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e quasi tutto il sud Italia. Tuttavia gli unici fenomeni di rilievo riguarderanno solo la Sicilia, in particolare catanese, siracusano, ragusano e palermitano.

Le nubi sul versante adriatico derivano da un debolissimo nucleo fresco in alta quota da poco entrato dai Balcani, ma che non produrrà precipitazioni.

Stabile al nord e Tirreno centro-settentrionale grazie al rinforzo dell’alta pressione.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Prossimi giorni stabili, ma week-end con l’ombrello aperto? Leggi qui

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>