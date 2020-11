Previsioni meteo: OK in settimana, poi da sabato ciclone in arrivo!

L’alta pressione sta pian piano riprendendo possesso del Mediterraneo centrale sebbene persistono ancora condizioni di forte instabilità all’estremo sud. Tra mercoledì e giovedì il miglioramento del tempo sarà ancor più evidente grazie ad ulteriori ampie schiarite che faranno capolino anche sulle regioni centro-meridionali.

Ma quanto durerà l’anticiclone? Per gli amanti del bel tempo purtroppo durerà molto poco, forse non più di 60 ore. Nell’ultima parte della settimana avanzerà verso il Mediterraneo una forte perturbazione nord Atlantica che dopo aver portato forte maltempo sulla penisola iberica entrerà in azione anche sulla nostra penisola. I primi segni del peggioramento arriveranno già venerdì, ma sarà tra sabato e domenica che con molta probabilità ci sarà l’exploit del maltempo su tante nostre regioni.

CICLONE EXTRA-TROPICALE IN ARRIVO | La nuova perturbazione all’orizzonte sarà piuttosto estesa e anche molto intensa. Si tratta di un ciclone extra-tropicale, ovvero un classico ciclone delle nostre latitudini comunque piuttosto intenso e ben organizzato. La depressione proveniente dal Mediterraneo occidentale investirà soprattutto le regioni del centro-sud e del lato tirrenico, isole maggiori comprese, dove non si escludono nubifragi e forti temporali tra sabato e domenica. Oltre alla pioggia arriveranno forti raffiche di scirocco ed un inesorabile generale aumento delle temperature.

Il maltempo potrebbe lambire anche il nord almeno nelle battute iniziali: in tal caso sarebbe lecito attendersi un po’ di pioggia anche a nord del Po tra venerdì sera e sabato, con neve in montagna. Ancora difficile entrerà nel dettaglio e diffondere previsioni più precise considerando che mancano ancora diversi giorni al fine settimana. Restate con noi e non perdetevi i prossimi aggiornamenti!

A cura di Raffaele Laricchia

