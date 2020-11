USA: misterioso monolite di metallo rinvenuto nello Utah

Quella che inizialmente doveva essere una missione per l’assistenza alla fauna selvatica si è improvvisamente trasformata in un “incontro ravvicinato del terzo tipo”. Gli uomini del Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah si sono imbattuti in un misterioso monolite metallico, tra due ammassi rocciosi aridi nel bel mezzo di una vasta area rurale.

Il monolite appare come un grosso blocco di metallo argentato e lucido, alto circa 12 piedi. Sicuramente non è finito in quel punto in modo casuale, ovvero cadendo dall’alto. Anzi, pare sia stato volutamente piantato nel terreno. L’ipotesi “extraterrestre” ha ovviamente preso subito piede tra i social e soprattutto tra gli appassionati di ufo, che hanno colto al volo l’occasione per divulgare le proprie teorie.

Ovviamente questa ipotesi è stata subito scartata: molto probabilmente si tratta di un’opera artistica.

Il dipartimento della pubblica sicurezza dello Utah ha approfittato dell’occasione per ricordare che è illegale installare strutture o opere d’arte senza autorizzazione su terreni pubblici.

La posizione esatta del monolite è ignota e non è stata divulgata dalle autorità locali e ancora non è chiaro chi sia stato l’autore di quest’opera.

A cura di Raffaele Laricchia

