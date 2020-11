Meteo: alta pressione in Italia ma solo per poco, guasto in vista?

Giornata stabile su quasi tutta Italia quest’oggi, ad eccezione della Sicilia dove troviamo ancora i residui effetti del vasto ciclone arrivato in Italia la scorsa settimana. Sta piovendo su Catania e diverse località ioniche dell’isola, ma fortunatamente i fenomeni sono in graduale attenuazione. Un po’ di nubi basse e nebbie le troviamo sul versante adriatico e in Sardegna.

METEO 25 NOVEMBRE 2020 | Alta pressione in ulteriore rinforzo su tutta la penisola. Tempo in miglioramento in Sicilia soprattutto dal pomeriggio. Nubi basse e nebbie in rapido dissolvimento nel corso della mattina sul versante adriatico e Sardegna. Altrove cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature in lieve aumento. Dopo il tramonto temperature in crollo anche a ridosso dello zero in pianura Padana e zone interne del centro.

Domani sarà l’ultimo giorno di alta pressione su tutta Italia, mentre da venerdì avanzeranno i primi segni di cambiamento, preludio ad un nuovo corposo peggioramento nel fine settimana.

A cura di Raffaele Laricchia

