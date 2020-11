Meteo: nebbie in arrivo nelle prossime ore, notte FREDDA

L’ulteriore aumento della pressione in atto in queste ore sarà determinante per un sensibile calo delle temperature nella notte e soprattutto nell’accumulo di molta umidità nei bassi strati. La tanta umidità in presenza di temperature sempre più basse, tra sera e notte, si tramuterà nelle tanto odiate nebbie, in grado di ridurre drasticamente la visibilità su strade e centri abitati.

Le nebbie si stanno già sviluppando su tante aree della pianura Padana, ma sarà soprattutto nel corso della notte e domani all’alba che diverranno fitte ed estese specie tra basso Piemonte, bassa Lombardia, basso Veneto ed Emilia.

Locali banchi di nebbia anche nelle zone interne e le valli alpine e del centro Italia, localmente anche sulle pianure. Perlopiù saranno banchi isolati, al di fuori della pianura Padana, che resisteranno fino all’alba per poi dissolversi.

In pianura Padana, invece, le nebbie persisteranno anche domani mattina per poi dissolversi gradualmente in tarda mattina lasciando spazio al Sole.

FREDDO NELLE PROSSIME ORE | Grazie ai cieli sereni e all’aumento della pressione le temperature scenderanno nettamente nella notte su tutta la pianura Padana, le valli e le pianure. In Val Padana ci aspettiamo temperature, in nottata, vicine allo zero e localmente anche sotto zero (nelle campagne). Freddo anche sulle coste e pianure di gran parte d’Italia, con temperature tra i 5 e i 10°C. Qualche grado in più solo su Calabria, Sicilia e Sardegna.

Meteo per domani:

A cura di Raffaele Laricchia

