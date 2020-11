Meteo: alta pressione e qualche nuvola, ma confermato WEEK-END da pieno autunno

Giornata decisamente stabile quest’oggi su quasi tutta Italia. Troviamo ancora un po’ di nubi sulla Sicilia orientale e sulla Sardegna, mentre alcuni banchi di nebbia o nubi basse avvolgono Toscana ed Emilia Romagna. Altrove tanti e ampi spazi soleggiati per merito dell’anticiclone.

METEO 26 NOVEMBRE 2020 | Stabile su quasi tutta Italia: cieli sereni su tutto il nord, regioni adriatiche, Campania, Calabria. Locali annuvolamenti su Liguria e Toscana senza fenomeni. Qualche isolatissimo piovasco su Sardegna meridionale e Sicilia meridionale/occidentale in giornata, alternato a schiarite.

Temperature in lievissimo aumento nelle massime, rispetto a ieri, ma comunque non oltre i 10-11°C al nord e i 15°C al sud. Solo in Sardegna picchi fino a 18°C.

MALTEMPO ALLE PORTE | È confermato l’arrivo di una forte perturbazione nel week-end su tante nostre regioni. Già domani, 27 novembre, i primi rovesci investiranno la Sardegna e, in serata, la Liguria. Sabato il maltempo avanzerà su quasi tutte le regioni tirreniche per poi espandersi a tutto il centro-sud e localmente al nord. Ne abbiamo parlato in maniera approfondita in questo articolo.

A cura di Raffaele Laricchia

