Violenti temporali in Brasile: fulmine si abbatte fra i passanti [VIDEO]

Durante la scorsa settimana la città brasiliana di San Paolo ha vissuto diversi giorni di forti temporali, accompagnati da piogge torrenziali e anche grandinate.

In questo impressionante filmato che vi mostriamo, possiamo vedere il momento in cui un fulmine nube-terra si abbatte su una strada (probabilmente in un’area periferica di San Paolo), terrorizzando alcuni passanti. Una donna, in particolare, viene sfiorata dalla violenta scarica elettrica.

Non è noto se vi siano stati feriti in seguito all’accaduto. L’ondata di maltempo ha comunque causato molti danni, provocando frane, smottamenti, esondazioni di corsi d’acqua e lasciando molti comuni senza elettricità proprio a causa delle tante fulminazioni generate dai temporali.

A cura di Francesco Ladisa

