Misure anti-covid: le regioni candidate a passare in zona arancione a breve

Con i dati del contagio che iniziano a mostrare segni incoraggianti e un calo della pressione ospedaliera in molte zone d’Italia, alcune regioni si apprestano a cambiare livello di rischio. Diverse regioni attualmente comprese in “zona rossa” – dove vige una sorta di lockdown – potrebbero passare alla zona arancione (o addirittura gialla in alcuni casi).

Le regioni attualmente in zona rossa sono Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Toscana, Abruzzo, Campania, Calabria oltre alla provincia autonoma di Bolzano. Le prime tre e la Calabria sono quelle che hanno maggiori probabilità di passare alla zona arancione.

A quanto pare però il Ministro della Salute Roberto Speranza ha già anticipato al presidente della Lombardia Attilio Fontana che la sua regione non sarà oggetto di un’ordinanza che la “libererà” (anche se solo parzialmente): il ministro ha spiegato al governatore che per evitare la corsa allo shopping pre-natalizio nel week end che comincia domani vuole rinviare il passaggio al 3 dicembre, ovvero alla data in cui è previsto il nuovo Dpcm di Natale che costituirà le cosiddette “zone gialle rinforzate”.

Quanto al Piemonte, il presidente Alberto Cirio, ha detto: “Stiamo uscendo dalla zona rossa, penso che saremo arancioni tra l’1 e il 3 di dicembre. L’Rt quando andammo in zona rossa era 2.16 e nell’ultimo report era di 1.1. Questo vuol dire che il ‘contachilometri’ del contagio ha rallentato molto”

Il passaggio alla zona arancione implicherebbe una maggiore libertà negli spostamenti. Con le attuali regole, nella zona rossa non si può uscire di casa se non per motivi di lavoro, salute, necessità, urgenza, istruzione, o per andare a fare una corsa o una passeggiata (in prossimità della propria abitazione), e serve sempre l’autocertificazione. Nella zona arancione invece il movimento all’interno del proprio comune è libero tra le ore 5 e le 22.

