Previsioni meteo: week-end col maltempo, poi freddo e NEVE a bassa quota?

L’autunno è pronto a fare davvero sul serio in questi ultimi giorni di novembre, mentre l’inizio dell’inverno meteorologico potrebbe non deludere le attese! Nei prossimi giorni si susseguiranno due differenti perturbazioni: la prima di origine atlantica, tra sabato 28 e domenica 29, la seconda di origine artica tra mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre.

La prima andrà a concludere un autunno meteorologico a corrente alternata, la seconda andrà ad inaugurare a tutti gli effetti l’inverno meteorologico (il quale ha inizio il 1° dicembre).

FORTE MALTEMPO NEL WEEK-END | Una vasta depressione proveniente dalla Spagna si sta rapidamente muovendo verso l’Italia. I primi forti rovesci stanno già interessando la Sardegna, ma sarà domani che i fenomeni inizieranno a diffondersi su altre regioni e acquisiranno ulteriore forza. Domani, 28 novembre, ci aspettiamo forti piogge e temporali su Sardegna e Sicilia, mentre le prime piogge invaderanno Calabria, Basilicata, Campania e Liguria sul finire della giornata. I venti di scirocco si faranno sentire su tutto il centro-sud. // Vedi allerta meteo della protezione civile //

Domenica 29, invece, il maltempo coinvolgerà quasi tutto il centro-sud a suon di piogge e forti rovesci, mentre i venti ruoteranno da nord-est (grecale). Poco o nulla da segnalare al nord, dove a parte qualche rapida pioggia tra sabato sera e domenica mattina avremo clima più asciutto.

DICEMBRE PARTE CON FREDDO E NEVE | Dopo una breve pausa tra lunedì e martedì pomeriggio l’Italia vivrà la sua prima vera ondata di freddo invernale. Aumentano sempre più le possibilità di un’irruzione di aria molto fredda di origine artico-continentale, capace di far crollare le temperature da nord a sud e anche di riportare la neve a bassa quota.

Secondo le ultimissime emissioni dei modelli matematici è probabile che l’aria fredda scavi una bassa pressione sul centro Italia nel corso della giornata di mercoledì 2 dicembre: sarà proprio questa a portare maltempo diffuso su gran parte d’Italia e nevicate a quote molto basse su Emilia Romagna, Veneto, Umbria, Marche, Toscana, Abruzzo, Molise. Possibilità di locali nevicate anche in pianura su basso Piemonte, Trentino e bassa Lombardia (da confermare).

Neve a quote alte invece al sud, ma tempo ugualmente instabile e freddo.

A cura di Raffaele Laricchia

