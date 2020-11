Ultim’ora: crolla edificio nel napoletano, si tratta del mobilificio Cutolo di Poggiomarino

Un improvviso crollo di un edificio si è verificato pochi minuti fa a Poggiomarino, località ai piedi del Vesuvio in provincia di Napoli.

Dalle prime informazioni, a crollare è stato il palazzo in cui sorge il Mobilificio Cutolo, azienda di arredamento in Via Nuova San Marzano.

Il crollo ha provocato un forte boato avvertito da molti abitanti della zona. Sul posto si sono recati polizia, vigili del fuoco e ambulanze, ma al momento non è noto se vi siano feriti o vittime. Da alcune fonti erano in corso dei lavori sulla struttura.

Ultimi aggiornamenti:

Il crollo non ha provocato feriti: due operai, che avevano avvertito segnali di pericolo, hanno fatto in tempo ad allontanarsi. Nell’edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. Secondo i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno ceduto due solai al piano terra.

A cura di Francesco Ladisa

