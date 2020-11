Alluvione nel nuorese, almeno tre le vittime a Bitti, paese devastato

Continuano ad arrivare notizie drammatiche in redazione: l’alluvione in atto a Bitti, nel nuorese, ha causato la morte di almeno tre cittadini. Altre due persone sarebbero disperse, travolte dai fiumi in piena che hanno attraversato molte strade del piccolo centro abitato sardo.

Il comune di Bitti è stato letteralmente travolto da pioggia e fango, tutto in pochi minuti durante un violentissimo nubifragio: come già vi avevamo mostrato in questo articolo, le strade e le piccole vie di Bitti si sono trasformate in pericolosi fiumi in piena che hanno purtroppo travolto auto e persone.

Le linee telefoniche sono inservibili. L’unico canale di comunicazione è un ponte radio dei carabinieri, dal quale comunica lo stesso sindaco, Giuseppe Ciccolini. Il primo cittadino, fin da stamani, aveva chiesto prudenza ai suoi compaesani.

Nella foto in alto, a corredo dell’articolo, una delle vie di Bitti dopo il passaggio del fiume in piena.

Le piogge proseguiranno anche nelle prossime ore, almeno fino alle prime ore della notte, con intensità notevole e potenzialmente pericolosa. Ricordiamo che è in vigore l’allerta meteo rossa per tutta la giornata odierna sulla Sardegna centro-orientale.

A cura di Raffaele Laricchia

