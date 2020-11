Alpi, torna la neve tra Piemonte e Liguria, imbiancato Prato Nevoso

Dopo tanta siccità mitezza e bel tempo l’autunno è tornato finalmente a battere un colpo anche sul nord-ovest. Nulla di eccezionale, sia chiaro, ma quantomeno l paesaggio è tornato ad imbiancarsi sulle Alpi occidentali tra basso Piemonte e Liguria dove fino a ieri tutto si presentava brullo e marrone.

L’arrivo di una forte perturbazione atlantica, che in queste ore sta duramente colpendo la Sardegna, ha favorito l’arrivo di blande precipitazioni anche sul nord-ovest tra la notte e la mattina di oggi.

La neve è scesa sin verso i 900-1000 metri di altitudine, localmente anche più in basso nel cuneese. Tutto bianco a Prato Nevoso e Limone Piemonte, tra lo stupore dei cittadini dopo tantissima siccità.

Purtroppo sono precipitazioni blande e momentanee e già da stasera avremo un rapido miglioramento. Per un ritorno della neve occorrerà attendere la metà della prossima settimana.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook