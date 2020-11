Ancora forte maltempo nelle prossime ore e domani al centro-sud, l’avviso dell’Aeronautica Militare

Una intensa depressione presente sul bacino del Mediterraneo sta agendo sui settori più occidentali della penisola apportando precipitazioni a carattere di nubifragio sulla Sardegna (leggi qui le ultime notizie).

Questa perturbazione, nelle prossime ore e nella giornata di domani, si estenderà progressivamente verso Est, andando a interessare maggiormente anche le regioni peninsulari del centro-sud.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi, quali precipitazioni abbondanti e venti di burrasca. Vediamo le regioni interessate:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA DALL’AERONAUTICA MILITARE (ORE 12 UTC DEL 28 NOVEMBRE)

PERSISTONO PER LE PROSSIME 12 ORE:

–PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA SARDEGNA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE CENTRO-ORIENTALE, SULLA SICILIA E SULLA CALABRIA.

PERSISTE, INOLTRE, VENTO DI BURRASCA SUD ORIENTALE:

-PER LE PROSSIME 12 ORE SU SICILIA;

-PER LE PROSSIME 18 ORE SU CALABRIA E SARDEGNA CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LA COSTA ORIENTALE DI QUEST’ULTIMA.

SI PREVEDONO, INFINE, SULLA PUGLIA DALLE PRIME ORE DI DOMANI, DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020, E PER LE SUCCESSIVE 9/12 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE

E VENTO DI BURRASCA DAI QUADRANTI ORIENTALI PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE.

A cura di Francesco Ladisa

