Maltempo in Sicilia: nubifragi in atto sulla fascia ionica, allagamenti nel catanese

Le condizioni meteo stanno rapidamente peggioramento anche in Sicilia, dove si registrano nelle ultime ore diversi disagi per piogge abbondanti e vento forte.

E’ la fascia ionica la più colpita a causa della persistenza di intensi nuclei temporaleschi estesi dal messinese fino al siracusano.

Situazione preoccupante a Giarre, nel catanese, dove lungo la strada 18 Rovettazzo è stata sgomberata una palazzina a tre piani per il crollo di un ballatoio e danni alle strutture portanti. Sei famiglie sono state allontanate dalle loro abitazioni per pericolo di crollo.

Disagi anche nel centro di Catania, dove la pioggia battente sta allagando diverse strade, complice anche lo scarso funzionamento delle reti fognarie. Completamente allagata piazza Carlo Alberto in cui ogni giorno si tiene la fiera comunale.

Criticità in vare zone della provincia di Catania, soprattutto per allagamenti, smottamenti, alberi e intonaci pericolanti. Per il momento non si segnalano feriti.

Ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore

A cura di Francesco Ladisa

