Violente mareggiate in Sardegna, il mare invade le strade a Capoterra

Forte maltempo in atto in Sardegna, dove ricordiamo è in vigore l’allerta meteo rossa: una forte perturbazione sta causando piogge diffuse, nubifragi, venti intensi e forti mareggiate. Vi abbiamo mostrato poc’anzi le immagini e le notizie provenienti da Sud Sardegna e nuorese, colpite duramente dalle piogge.

Nel frattempo arrivano notizie di disagi importanti sul litorale cagliaritano, in particolare da Capoterra dove a causa delle forti mareggiate l’acqua marina sta invadendo strade e quartieri.

Molti disagi tra Frutti d’Oro e Torre degli Ulivi: il mare sta invadendo le strade creando molti disagi alla circolazione. Invase d’acqua anche le vie prossime al lungomare. Giovi Fasciolo, amministratore del condominio di Frutti d’Oro I è preoccupato: “Il mare sta penetrando nel tratto costiero dove non sono stati posizionati i massi per proteggere la strada, se gli interventi di messa in sicurezza fossero stati completati non ci troveremmo con l’acqua all’altezza dei marciapiedi. Eppure per rendere il nostro condominio più sicuro non basterebbero che altri sei o sette camion di pietre, in modo da arginare le mareggiate”.

Video da Capoterra (CA):

A cura di Raffaele Laricchia

