Tornado si abbatte su Catania, video clamoroso

La vasta perturbazione ciclonica che ha duramente colpito la Sardegna, dove ha causato alluvioni e purtroppo anche vittime, si sta spostando verso il resto del centro-sud. Purtroppo i potenti temporali preannunciati in questo articolo hanno da poco raggiunto la Sicilia, dove hanno causato notevoli disagi, nubifragi e anche venti intensi.

Vi abbiamo parlato poc’anzi del nubifragio su Catania, ma dalle ultimissime notizie arrivate in redazione la città etnea è stata colpita anche da un tornado. Il fenomeno vorticoso ha toccato terra e si è ingrossato rapidamente divenendo un vero e proprio tornado probabilmente di categoria F2 sulla scala Fujita. Il tornado ha colpito l’area dell’aeroporto di Catania, ma al momento non sono disponibili ulteriori informazioni si ipotetici danni e zone esattamente colpite.

Cercheremo di informarvi a breve con ulteriori aggiornamenti. ///NUOVI AGGIORNAMENTI///

Il video del tornado su Catania:



Ci troviamo davanti ad un fenomeno molto raro e storico per Catania. I tornado si sviluppano in seno ai temporali, nella maggior parte dei casi, su vaste pianure come quelle americane o in pianura Padana. Tuttavia ci sono eccezioni e i temporali possono potenziarsi a tal punto da generare un tornado in prossimità di tratti marini e costieri. Nei prossimi giorni ci saranno maggiori informazioni utili per capire la genesi precisa di questo tornado.

A cura di Raffaele Laricchia

