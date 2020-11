Alluvione nel nuorese, almeno 4 vittime a Bitti: le immagini del disastro

Risveglio drammatico per la piccola cittadina di Bitti, nel nuorese, totalmente travolta da un fiume di acqua e fango durante le piogge alluvionali di ieri. Gli accumuli di pioggia superiori ai 300 mm hanno causato l’esondazione di canali e fiumi che hanno inevitabilmente travolto Bitti in pochi attimi.

La situazione è estremamente critica: secondo fonti locali le vittime sarebbero salite a quattro, mentre un’altra persona è ancora dispersa, spazzata via dal fiume in piena. Acqua e fango hanno raggiunto in alcuni tratti, con estrema furia, anche i primi piani delle abitazioni. Uno scenario davvero impressionante che vi avevamo mostrato in questo articolo.

I danni sono enormi in tutta la cittadina, la quale risulta ancora paralizzata dall’alluvione lampo. È stata un’interminabile notte di lavoro per almeno 50 unità dei Vigili del Fuoco. In aiuto i soccorsi della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Sardegna, tre squadre di soccorso dai Comandi di Cagliari, Sassari, Oristano e il nucleo GOS (Gruppo Operativo Speciale) movimento terra dai Comandi di Cagliari e Sassari che stanno operando con i mezzi meccanici e automezzi per liberare i centri abitati dal fango e mettere in sicurezza le aree coinvolte.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook