Previsioni meteo, dicembre parte in quarta! Arriva la NEVE a bassa quota al nord

La perturbazione atlantica che ha duramente colpito le isole maggiori nel corso di questo fine settimana, causando anche vittime e dispersi, si sta rapidamente indebolendo nel mar Ionio. L’inizio di settimana, dunque, si rivelerà piuttosto stabile grazie ad un momentaneo rinforzo dell’alta pressione: tornerà il Sole su tante regioni del centro-nord, mentre gli ultimissimi piovaschi interesseranno, lunedì, l’estremo sud. Caleranno le temperature specie di notte, ma è anche normale ad un passo dall’inverno.

Il 1° dicembre comincerà convenzionalmente l’inverno meteorologico come ogni anno e a quanto parte l’inizio della stagione invernale potrebbe essere rispettato pienamente! È ormai confermato l’arrivo di una nuova perturbazione, questa volta di origine artica e nettamente più fredda rispetto alle ultime susseguitesi sulla nostra penisola: l’aria fredda inizierà ad affluire nel Mediterraneo già da martedì 1 dicembre, grossomodo dal tardo pomeriggio, ma sarà mercoledì 2 che si farà sentire pienamente su tutto il centro-nord.

FREDDO E NEVE TRA 2 E 3 DICEMBRE | L’aria fredda scaverà una bassa pressione sull’alto Tirreno e sarà proprio questa a generare precipitazioni diffuse su quasi tutto il centro-nord Italia. Con il calo sostanzioso delle temperature atteso tra martedì sera e mercoledì mattina è molto probabile che la neve scenda fin sui 200-300 metri di altitudine su Piemonte e Lombardia, fin sui 300-400 metri su Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia. Neve ormai certa per Cuneo, dove sono attesi diversi centimetri di neve. Possibile nevicata anche per Torino e Bologna nella giornata di mercoledì, ma non dovrebbero esserci accumuli al suolo. Giovedì la quota neve potrebbe salire leggermente su tutto il nord.

Quel che più conta, però, è senza dubbio il ritorno della neve sulle Alpi dalla Liguria al Friuli Venezia Giulia: ci aspettiamo una prima passata nevosa tra martedì sera e mercoledì, ed un’altra ancora più sostanziosa nella giornata di giovedì 3 dicembre, con accumuli localmente importanti.

Nevicherà anche sull’Appennino centro-settentrionale tra Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo generalmente oltre i 700-1000 metri di quota.

Tanto maltempo in arrivo su quasi tutto il centro-sud tra 2 e 3 dicembre, con venti di scirocco e temperature stazionarie o in lieve aumento.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook