Alluvione Sardegna: crolla strada del Taloro nel nuorese

Si continua a lavorare in Sardegna e in particolare nella provincia di Nuoro, la più colpita, per ripristinare strade e liberare dal fango e dai detriti case, garage e negozi.

Anche a piogge cessate continuano le criticità sul territorio, con frane, smottamenti e cedimenti stradali. Ieri un crollo ha interessato un tratto di strada a Ovodda, nell’entroterra nuorese. Si tratta della strada del Taloro che porta verso Olzai.

Per fortuna nel crollo non sono state coinvolte autovetture e quindi persone.

Intanto nella giornata di ieri è stato rinvenuto il cadavere di un’anziana signora di 89 anni, travolta dalla furia dell’acqua e del fango ieri a Bitti, il paese letteralmente devastato dall’alluvione. Il triste ritrovamento porta a 3 il bilancio delle vittime del maltempo.

A cura di Francesco Ladisa

